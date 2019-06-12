İmamoğlu: "Yeni sektörler üreterek iş alanları yaratacağız"
46 dakika önce
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden görüntüler İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:29 Kaynak: AA
- CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun mitinginden görüntüler İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe
Meydanı'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı.
Binali Yıldırım'ın "İspatlayın ya da özür dileyin" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor