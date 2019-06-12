Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Yeni sektörler üreterek iş alanları yaratacağız"
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İmamoğlu: "Yeni sektörler üreterek iş alanları yaratacağız"

46 dakika önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden görüntüler İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden görüntüler İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı.
İmamoğlu: Yeni sektörler üreterek iş alanları yaratacağız
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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