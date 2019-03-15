Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki Canlarımız İçin Dua Ediyoruz

İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki Canlarımız İçin Dua Ediyoruz

48 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da esnaf ziyaretleri yaptı.

İmamoğlu: Yeni Zelanda'daki Canlarımız İçin Dua Ediyoruz, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da esnaf ziyaretleri yaptı. İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Beykoz'da  seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren, vatandaşlarla selamlaşan Ekrem İmamoğlu, cadde üzerindeki esnafları da ziyaret etti, sorunlarını dinledi.  İmamoğlu,  6 yaşlarındaki bir çocuğu "Günaydın. Aslan bu aslan" diyerek, ellerinden öptü.  Yolda kendisini çeviren Sivaslı olduğunu söyleyen bir gazi ile sohbet eden İmamoğlu, gaziyi 18 Mart'ta Adalar'da gerçekleştirecekleri Çanakkale Zaferi anmasına davet etti. 

 

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21 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirten ve "Meslek okullarına gittiğimde çocuğumun diplomasını soruyorlar. Ben bu çocuğa nereden alacağım diplomayı. Okuma yazmayı sökemedi, bilmiyor. Şu an evde ve bir faaliyeti yok" diyen kadına İmamoğlu, " Beylikdüzü'nde 40 atölyeli bir okul inşa ettik, orada down sendromlu çocuklara eğitimler veriliyor. İstanbul'da da bu iş önceliğimiz olacak" şeklinde konuştu.

 

Yenimahallede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları ile ilgili konuştu. İmamoğlu "Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: DHA

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