Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili ilk kez konuştu: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek
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İmamoğlu Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili ilk kez konuştu: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek

1 saat önce

Başkan İmamoğlu’ndan “Yenikapı” için ilk açıklama: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek

İmamoğlu Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili ilk kez konuştu: Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da toplanan belediyeye ait araçlarla ilgili ilk açıklamasını yaptı.


"Çardakaltı Sohbetleri"nde Yekta Kopan'ın konuğu olan İmamoğlu, araçların akıbeti ile ilgili soruya, "İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran'a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. 'Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, 'Nakit para almadık!' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek" yanıtını verdi.

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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:53 
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