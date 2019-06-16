Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir.
Son Dakika Güncel Haber

İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir.

19 dakika önce

İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir.

İmamoğlu:
İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir. Bu, sadece bir yerel seçim değildir."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:36 Kaynak: AA
İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında nasıl sorular soracak? Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına nasıl hazırlandı? Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye! Adaylar tartışma programına nasıl geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 21:55:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]