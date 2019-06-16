Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir"
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İmamoğlu: "Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir"

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
İmamoğlu: Yenilenen seçim, bir demokrasi süreci mücadelesidir
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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