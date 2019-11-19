İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alımını düşündükleri metrobüslerin kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var." değerlendirmesini yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, kurumun metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün, Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.

Yetkililerden ve firma temsilcilerinden araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, yolculardan bağımsız bir bölüm olarak tasarlanan şoför kabininde de incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, alımını düşündükleri metrobüsün kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşlerini yapıyor. Benimle de böyle bir test sürümü istediler. Biz de Beylikdüzü'nden Edirnekapı'ya kadar testimizi yapacağız. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Tabi araçlar biraz eskimişti. Bu biraz gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. En doğru kararı vereceğiz. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız."

- Şoföre özel kabin

Bursa İnegöl'de üretilen test aracı, 510 beygir gücünde dizel motora sahip. İki körüklü olarak tasarlanan araç, 29 koltuklu. Toplam 291 yolcu alma kapasitesi bulunan aracın her iki tarafında da iniş-biniş kapıları mevcut. Aracın sağ ve sol taraflarında toplam 4 engelli rampası bulunuyor. Çok sayıda USB giriş noktası tasarlanmış olan araçta, şoför ile yolcuları, bağımsız bir kabin ayırıyor. Şoförlerin temel ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş kabinde, araçtan bağımsız olarak ısıtma ve soğutma sistemi mevcut.