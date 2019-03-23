İmamoğlu Yeşilyurt Spor Kulübü Üyeleriyle Bir Araya Geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yeşilyurt Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yeşilyurt Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.



"Bu şehirde çocuklar yoksulluk yaşıyor. Biz bu şehrin çocuklarını eşitlemeye geliyoruz. Bu şehrin gençlerine iş bulmaya meslek sahibi yapmaya geliyoruz" diyen İmamoğlu, "Mahallelerdeki 350-400 bin genç mahallenin köşelerinde oturarak akşama kadar size bize bu vatana bu millete isyan ediyor. Bunları çözmeye geliyoruz. Öyle köprülerle tünellerle olmuyor tek başına bu iş. Dünyanın en basit işi mühendislik işidir. Ben bir projeciyim. Çok projeci insan var burada. İyi bilirsiniz ki, ihtiyacı belirlersiniz, dünyanın en büyük mühendisleri tasarımcıları var bu kentte, onlarla tasarlarsınız, finans modelini oluşturursunuz, bu şehrin bütçe kabiliyeti vardır, en uygun şekilde o projeyi gerçekleştirirsiniz. Bırakın bunlarla övünmeyi. İnsana hizmet edin" ifadelerini kullandı.



"GEÇMEDİĞİNİZ KÖPRÜNÜN PARASINI SİZE ÖDETTİRMEYECEĞİZ"



Seçim süreci boyunca insana hizmetten bahsettiklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın biz 3 aydır insana hizmetten bahsediyoruz, hiçbir şey diyemediler. Mega proje bilmem ne unuttular. Hafızalarından sildiler. 3 ayda bile ne kadar fayda verdik farkındasınızdır. Dolayısıyla biz insana hizmet etmeye geliyoruz. Büyük projeleriyle övünenler doğrudur, olabilir. Ama biz öyle güzel projeler yapacağız ki, bir kere geçmediğiniz köprünün parasını size ödettirmeyeceğiz, uçmadığınız havaalanının parasını size ödettirmeyeceğiz, geçmediğiniz tünelin parasını size ödettirmeyeceğiz. Böyle bir finans modeli olur mu kardeşim? Milletin cebinden istese de istemese de para alma modeli. Yok böyle bir şey. Biz akıllı insanlarız. Bu şehri yönetirken akılla, bilimle yöneteceğiz. Çok yetenekli insanların bilgilerine, tecrübelerine hürmet ederek yapacağız. Kimse bundan kuşku duymasın."



İmamoğlu daha sonra, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ndeki Bahar Şenlikleri etkinliğine katılarak çocuklarla buluştu.

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