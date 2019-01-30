İmamoğlu: (Yıldırım'ın İstifası) Bence Şimdiden Vermesi Lazım

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Meclisi Başkanlığı görevinden istifa edeceği tarihi açıklamasına ilişkin, "Doğru yolu...

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ İSTANBUL DHA



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Meclisi Başkanlığı görevinden istifa edeceği tarihi açıklamasına ilişkin, "Doğru yolu buldu, bence şimdiden vermesi lazım, anayasa maddesi netti zaten" dedi.



Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde İkitelli Metro sanayi Durağı'nda evlerinden işlerine giden vatandaşları karşıladı. Buradakilerle ayaküstü konuşan İmamoğlu, daha sonra basın mensuplerının sorularını yanıtladı.



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifa edeceği tarihi açıklaması sorulan İmamoğlu, "İstifa edeceğini açıkladı. Doğru yolu buldu. Anayasa maddesi netti zaten. 18 Şubat gibi tarih belirledi. 'Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verildiği gün istifamı vereceğim' dedi. Bence şimdiden vermesi lazım. Çünkü doğru olanda o, aksi takdirde siyasi faaliyette bulunamaz diye bir madde var. Sayın Yıldırım'ın açıklamalarında bu süreci sosyal faaliyet olarak kabul etmişti. Neyse ki en azından doğru olduğunu anladı"dedi.



Ardından İkitelli'de bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi'ne gelen İmamoğlu, buradaki esnaf ve çalışanlarla sohbet ederek oy istedi. Zülabettin Kahraman adlı esnafın dükkanının kilidini açan İmamoğlu, "Bereket" dileğinde bulundu. İmamoğlu, İkitelli turunda son olarak Organize Sanayi Bölgesi binasında bir araya gelen 35 sanayi sitesinin başkanlarıyla toplantı yaptı.



Görüntü Dökümü:



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-İmamoğlu'nun İkitelli Metro İstasyonu ziyareti



-İmamoğlu'nun Binali Yıldırım Açıklaması



-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti



-İmamoğlu'nun sanayi sitesi ziyareti ve esnaflarla sohbet



-Genel ve detaylar

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