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İmamoğlu - Yıldırım tartışması: Adayların söyledikleri ne kadar doğru?

8 dakika önce

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran'da yayımlanan ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayını, geride izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı.

İmamoğlu - Yıldırım tartışması: Adayların söyledikleri ne kadar doğru?, System.String[]
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran'da yayımlanan ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayın, izleyicilerin aklında bazı soru işaretleri bıraktı. Adayların yayında söyledikleri bazı bilgileri, resmi kaynaklardan topladığımız verilerle karşılaştırdık.

Sayıştay Raporu:

İsmail Küçükkaya'nın "Son 5 yılda 753 milyonluk bir zarardan bahsediliyor. Siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz?" sorusu üzerine Binali Yıldırım Sayıştay raporunda böyle bir rakamdan bahsedilmediğini söylüyor ve 753 milyonluk usulsüzlük iddialarını yalanlıyor. Yıldırım Sayıştay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iddiaları yalanladığını vurguluyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:53 
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya
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