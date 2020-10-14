İmamoğlu, "Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok" - Son Dakika

İmamoğlu, "Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok"

14.10.2020 15:33
İmamoğlu,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti yapılması ile ilgili; "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti yapılması ile ilgili; "Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler" dedi.

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen İmamoğlu, son günlerde tepkilere neden olan grafiti çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'nde yer alan KİPTAŞ Şantiyesi önünde başlayarak kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de incelemelerde bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'da eşlik etti. İmamoğlu, gezdiği alanlardaki çalışmaların mevcut ve gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu, ayrıca son günlerde oldukça fazla tepkiye yol açan yol kenarına dikey bahçe yerine grafiti ve renklendirme çalışması yapılan alanlarda çalışmaları yakından izledi. İmamoğlu, İstanbullu vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan grafiti çalışması için açıklamalarda bulundu.

Konuyla alakalı konuşan İBB Başkanı İmamoğlu; "Birkaç açıdan bakmak lazım olaya. Zamanında böyle bir tercih yapılmış. Şu an birçok yerde kasnağın ömrü bitmiş. Burada yapılan sponsor destekli bir sanatsal deneme var. Muhtelif yerlerde farklı düşüncelerimizde var. Kalıcı bir takım sanatsal öğeler yapacağız. Bazı noktalarda da çok az olmakla beraber bitki düşündüğünüz yerlerde var. Bir şehrin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Eleştirilerin hepsi kulaktan dolma bilgiler. Şimdiye kadar peyzaj konusunda yapılan yanlışların hepsini dönüştüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok
İmamoğlu, Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şerdil Dara Odabaşı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu, 'Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Sahte içkinin 15 mililitresi bile öldürüyor! İlk belirtisi ise görme bulanıklığı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık         
14:16
Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:41:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamoğlu, "Yol kenarı dikey bahçelere ihtiyaç yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei