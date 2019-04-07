Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var

İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var

1 saat önce

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak" dedi.

İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var, System.String[]
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak" dedi
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:51 

Türkiye, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi
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