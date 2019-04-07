İmamoğlu: YSK'nın tarihi sorumluluğu var
1 saat önce
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak" dedi.
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu
, "YSK'nın tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye
rahatlayacak ve nefes alacak" dedi
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:51
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