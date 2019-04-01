İmamoğlu: Ysk'nın Verilerine Göre Aradaki Fark Şu An İçin 27 Bin 417'dir (1)
29 dakika önce
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum.
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, " Yüksek Seçim Kurulu
'nun sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy sayısı ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Aradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:06 Kaynak: DHA
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