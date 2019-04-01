Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Ysk'nın Verilerine Göre Aradaki Fark Şu An İçin 27 Bin 417'dir (1)

İmamoğlu: Ysk'nın Verilerine Göre Aradaki Fark Şu An İçin 27 Bin 417'dir (1)

29 dakika önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum.

İmamoğlu: Ysk'nın Verilerine Göre Aradaki Fark Şu An İçin 27 Bin 417'dir (1), System.String[]
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ  / İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, " Yüksek Seçim Kurulu'nun sayılarını veriyorum. Şahsım adına atılan oy sayısı 4 milyon 136 bin  647, rakibimize verilen oy sayısı ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Aradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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