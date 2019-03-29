Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Yuşa Türbesini Ziyaret Etti

İmamoğlu Yuşa Türbesini Ziyaret Etti

8 dakika önce

Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da Hz. Yuşa Türbesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu Yuşa Türbesini Ziyaret Etti, System.String[]
Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da Hz. Yuşa Türbesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

Türbe ziyaretinin ardından otobüsle vatandaşları selamlayan İmamoğlu, Çubuklu Mahallesi'ne geldi. Çubuklu Mahallesi'nde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, seçimlere 2 gün kala amaçlarının gönül kırmak olmadığını, gönülleri almak istediklerini söyledi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada Beykoz'u ve Beykozluları önemsediğini kaydederek, "Beykoz Çubuklu sorunları nedeniyle ihmal edilmiş, uzatılmış ve hayal kırıklıkları yaşanmış bir mahallemiz. Çubuklu halkı rahat olsun, biz göreve geldiğimizde Çubuklu halkı her kurduğumuz masada olacak" dedi.

"Bu şehirde çok fazla siyaset yapıldı" diyen İmamoğlu, "Partizanlık yapıldı ve oya göre hesap yapıldı veya başka hesaplar yapıldı. Size söz veriyorum başkan adayımızla birlikte tek bir anımızda partizanlık ve bildiğiniz o kirli siyaseti yapmayacağız. Biz bu göreve emanetçi olarak gelmek istiyoruz. Bu millet, devlet ve cennet vatan adına binlerce yılık tarihi olan İstanbul'un emanetçileriyiz. Dolayısıyla binlerce yıllık yarınlara da bu kenti emanet etmeliyiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:24 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjde Ar'ı Otobüse Binerken Gören Hayranları Şaşkınlıklarını Gizleyemedi! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Yuşa Türbesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]