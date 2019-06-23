Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"
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İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"

16 dakika önce

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu: Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
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