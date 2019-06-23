İmamoğlu: "Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız"
16 dakika önce
- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:18 Kaynak: AA
- Ekrem İmamoğlu
'nun açıklaması İSTANBUL -CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!
İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu
23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim