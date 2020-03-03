İMAMOĞLU: ZAM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLU DA HUZURLU DA DEĞİLİZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İMAMOĞLU: ZAM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLU DA HUZURLU DA DEĞİLİZ - Son Dakika

İMAMOĞLU: ZAM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLU DA HUZURLU DA DEĞİLİZ

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT tarafından düzenlenen "Performans Gelişim Sistemi Ödül Töreni" ne katıldı.

İMAMOĞLU: ZAM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLU DA HUZURLU DA DEĞİLİZ, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT tarafından düzenlenen "Performans Gelişim Sistemi Ödül Töreni" ne katıldı. İETT'nin 16 bin çalışanı olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Baktığınızda her bir İETT çalışanına, bin İstanbullu düşüyor. Aslında o kadar değerli bir heyet ki buradaki insanlar ve sizlerin arkadaşları, çalışma arkadaşları…lleyeyim. Aslında bu her alanda böyle. Buna en başta ben dahilim" dedi. Ulaşım zammı konusuna da değinen İmamoğlu,  "Doğru; biz, zam yapmak zorunda kaldık. Bundan, asla ve asla mutlu değiliz. Huzurlu da değiliz. Keşke, zam yapmadan bu şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam etsek. Ama ne yazık ki, bu sene zam yapmasaydık, bütçeden sübvansiyon rakamlarımız neredeyse 3 milyar 600 milyon liranın üzerine çıkıyordu. Bu rakamlar, büyük rakamlar. Ama bütçeyi döndürebileceğimiz rakamlar değil" dedi.

"Bu zammı yapmak zorunda kaldık" diyen İmamoğlu, "O bakımdan, halkımıza bu anlamda, elbette üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Ama bundan sonra, hem daha iyi ve eksiksiz hizmet etmek hem filosunu yenilemek, bu eksikliği de yatırım yaparak gidermek zorunda olduğumuzu ve bunu yapacağımızı halkımıza duyurmak isterim. Bu manada, bütün emek veren herkese, İstanbul'un her gün milyonlarca insanını taşıyan, siz kıymetli kurum, kuruluşlarımıza, çalışanlarına, hanımefendilere, beyefendilere; -ki artık yoğun bir şekilde kadın şoförlerimiz de var artık kurumumuzda- hepsine minnet duygularımı iletiyorum. Lütfen, İstanbul'un birer hizmetçisi, birer denetleyicisi, birer gözlemcisi olduğunuzu unutmayın. Güler yüzle, huzurlu bir görüntüyle İstanbul halkına hizmet etmeye devam ediniz" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından ödüle değer görülen İETT çalışanlarına plaketlerini verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Konuşmadan görüntü

-Ödül töreni

-Detaylar


Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:27 Kaynak: DHA
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