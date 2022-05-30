"İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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"İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı

30.05.2022 14:46
"İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı.

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı.

Albayrak Medya'nın 2022 takvimi için hazırlattığı 12 eser, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Balıkesir Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Albayrak Grubu yöneticileri katıldı.

Bu yıl 8. gerçekleştirilen sergide, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaret edebilecek.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kongre, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İman Ayetleri Hat Sergisi' Balıkesir'de ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İman Ayetleri Hat Sergisi" Balıkesir'de ziyarete açıldı - Son Dakika
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