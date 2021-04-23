İman tahtasından burun - Son Dakika

İman tahtasından burun

23.04.2021 10:38
İman tahtasından burun, System.String[]

İzmir'de yaşayan emekli öğretmen Nesrin Oğlak'ın 20 yılda iki kez yapılan burun ameliyatı sonrası burnu çöktü.

İzmir'de yaşayan emekli öğretmen Nesrin Oğlak'ın 20 yılda iki kez yapılan burun ameliyatı sonrası burnu çöktü. Burun delikleri kapandığı için burnundan nefes alamayan emekli öğretmene iman tahtası kemiğinden (sternum) alınan kıkırdakla yeni bir burun yapıldı. Nesrin Oğlak, Göğüs Cerrahisi Uzm. Doç. Dr. Özgür Samancılar ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu'nun birlikte gerçekleştirdiği operasyon sonrası nefesinin hayatında ilk kez burnundan geçtiğini hissettiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana sağ burun deliği kapalı olduğu için nefes alamama problemi yaşayan 58 yaşındaki emekli öğretmen Nesrin Oğlak, 20 yıl önce ilk kez sağlığına kavuşmak için burnundan ameliyat oldu. Ancak olduğu ameliyat rahat bir nefes almasına yardımcı olmadı. Aksine burun deliği bir süre sonra daha da kapanan Oğlak, bu ameliyattan 10 yıl sonra ikinci kez bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyat da başarılı geçmedi ve emekli öğretmenin burnu çöktü. Kapalı burun delikleriyle bir 10 yıl daha geçiren Nesrin Oğlak, tekrar burnundan ameliyat olmaya tekrar cesaret edemese de kaburgadan kıkırdak alma yöntemiyle çöken burnun yerine yeni bir burun yapısı oluşturabildiğini öğrendiğinde araştırmaya koyuldu. Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu ile görüşen emekli öğretmenin yapılan incelemesinde kaburgasında bu operasyon için kullanılacak yeteri kadar kıkırdak olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle iman tahtası denilen sternum kemiğinden kıkırdak alınmasına karar verildi. Göğüs Cerrahisi Uzm. Doç. Dr. Özgür Samancılar ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu'nun Medicana International İzmir Hastanesinde birlikte gerçekleştirdiği ameliyat başarılı geçti. Ameliyattan sonra hayatında ilk defa burnundan havanın geçtiğini hissettiğini anlatan Nesrin Oğlak, "20 sene sonra ilk defa nefes aldım. Şu an hiç ağrı yaşamıyorum. Burnumun görüntüsü de nefes almam da düzeldi" sözlerine yer verdi.

Kaburga kıkırdağı kemikleştiği için kullanılamadı

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Prof. Dr. Murat Songu, "Hastamızın çocukluğunda da burnu tıkalıymış ancak normal bir görüntüsü varmış. Nefes alabilmek için iki kez ameliyat olmuş ancak ameliyattan sonra burnunun kıkırdak ve kemik çatısı çökerek burnu basık duruma gelmiş. Tekrar ameliyat olmaya cesaret ettiğinde kendisini hemen operasyona aldık. Kaburgasındaki kıkırdakların kemikleşmesi nedeniyle hastanın iman tahtası kemiğinin alt kısmından alınan kıkırdakla yeni bir burun yapısı oluşturuldu. İleri yaştaki hastalarda kaburgadan kıkırdak almak kıkırdakların kemikleşmesi nedeniyle uygun bir seçenek olmayabiliyor. Bu nedenle bu tip hastalar ömür boyu burun tıkanıklığı ve hoş olmayan bir görüntü ile yaşamak zorunda kalıyordu. Bu alternatif ameliyat tekniği ile artık bu hastalarda da başarılı sonuçlar almak mümkün" dedi.

"Burnunda büyük bir deformasyon vardı"

Burnunda bu tip sorunlar yaşayan kişilerde, vücuttan alınabilecek kıkırdak dokuların sınırlı olduğunu belirten Doç. Dr. Samancılar, "Hastamızın burnunda büyük bir deformasyon vardı. Burun orta hatta değildi, yana doğru yatmıştı. Burnun görüntüsünü düzeltmek de çok önemli ancak önceliğimiz nefes alabilecek fonksiyonel bir hale getirmekti. Yaşı ilerlemiş kişilerde kıkırdak doku bulmak biraz daha zor olabiliyor. Nesrin Hanım'ın da böyleydi. Bu nedenle yapılan ultrasonda hastamızın iman tahtasındaki kıkırdak dokunun uygun olduğunu gördük. Alınan kıkırdaklar burnuna yerleştirilen hastamız şimdi rahat bir nefes alabiliyor" diye konuştu.

(İHA)

İman tahtasından burun
İman tahtasından burun
İman tahtasından burun
İman tahtasından burun

Emekli, İzmir, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İman tahtasından burun - Son Dakika


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