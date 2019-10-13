La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, Bask bölgesi takımlarının teknik direktörleriyle katıldığı bir etkinlikte gündem yaratan bir açıklamada bulundu. Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'yi takımında görmek istemeyeceğini ifade eden 48 yaşındaki teknik adam, gerekçelerini ise şu şekilde sıraladı:



"Rüya transferim Messi olmaz. Kendisi, inanılmaz işler başaran inanılmaz bir futbolcu. Ancak Real Sociedad'ın değerleri ve bizim oyun tarzımıza uyacağını düşünmüyorum. Bizim tevazu normallik gibi birtakım değerlerimiz var. Oysa bu tip büyük futbolcular bunlara sahip değil. Messi'ye hocalık yapmak, bana daha çok maç kazandırabilir ama başımı da ağrıtır."