Son Dakika Haberleri: İmar barışı başvuruları için "nöbetçi" bırakıldı
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İmar barışı başvuruları için "nöbetçi" bırakıldı

4 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefiyle başlatılan imar barışı başvuruları bugün bitiyor.

İmar barışı başvuruları için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefiyle başlatılan imar barışı başvuruları bugün bitiyor.
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde başvurularda vatandaşa yardımcı olması amacıyla için nöbetçi memur görevlendirildi.
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışı başvurularının bugün 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi.
Danışmak, başvuruda yardım almak isteyenler için bugün görevlendirilen nöbetçi memurdan saat 17.30'a kadar yardım ve destek alabileceğini belirten Bülbül, "Vatandaşımız 24.00'e kadar internet üzerinden de başvuru yapabilir. Bugün başvuru için son gün. 30 Haziran'a kadar da para yatırabilirler. Başvuru talebi almak için bugün il müdürlüğümüzde nöbetçi bir arkadaşımız çalışıyor." diye konuştu.
Edirne ve ilçelerinden 22 bin 300 başvuru aldıklarını aktaran Bülbül, "İmar barışı geçen yıl başladı. En son uzatmadan sonra Sayın Bakanımız yaptığı açıklamayla uzatma olmayacağını ifade etti. Vatandaşlarımız bugünü değerlendirmeleri gerekiyor. Bu onlar için bir şans." ifadesini kullandı.
Müracaat edemeyenler için bugün çalıştıklarını aktaran Bülbül, "Nöbetçi arkadaşımız başvuruları alıyor. En fazla başvuruyu merkez ilçe ve Keşan ilçemizden aldık. Vatandaş menfaatine, ülkemizin menfaatine olan bir olay." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:10 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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