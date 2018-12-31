Son Dakika Haberleri: İmar Barışı başvuruları uzatıldı

İmar Barışı başvuruları uzatıldı

54 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz.

İmar Barışı başvuruları uzatıldı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:50 

Murat Kurum, Ekonomi
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