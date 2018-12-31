Son Dakika Haberleri: İmar Barışı Başvuruları Uzatıldı

İmar Barışı Başvuruları Uzatıldı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz.

İmar Barışı Başvuruları Uzatıldı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda son başvuru tarihinin uzatıldığını açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldığını aktaran Kurum, "Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik. Yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın başvuruda bulunarak İmar Barışı'na ilgi göstermesi, attığımız bu adımın önemini de ortaya koyuyor. Başvuru yapamayan ya da parasını yatıramayan vatandaşlarımızın mağduriyetler yaşamaması adına aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Caner Ünver/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Güncel
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