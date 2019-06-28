Son Dakika Haberleri: İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

11 dakika önce

İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı, System.String[]
İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53 
zeytinburnu, konut, beyoğlu, imar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Galatasaray İlkokulu'na kura ile alınacak 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yaptı İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]