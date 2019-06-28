İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
11 dakika önce
İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:53
İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu
'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu
takip etti.
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