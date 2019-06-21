"İmar barışı ödeme süreci 30 Haziran'da tamamlanıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni düzenlemeden faydalanmak için başvurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar barışı için yaklaşık 10 milyon 350 bin vatandaşımız bu kanuni düzenlemeden faydalanmak için başvurdu. Bu vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini alıp, imar barışından faydalanmaları için ödeme sürecimiz 30 Haziran'da tamamlanıyor." dedi.

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