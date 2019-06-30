İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
1 saat önce
İmar barışından faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün sona eriyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:43
İmar barışından faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemeler, 10.00-16.30 saatlerinde Ziraat Bankası
, Halkbank ve Vakıfbank, 23.59'a kadar da internet şubelerinden yapılabilecek.
İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
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