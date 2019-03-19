İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, imar barışından yararlanan vatandaşların kanun ve yasalar doğrultusunda alt yapı hizmetlerini alması konusunda hiçbir sorunun kalmadığını bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, imar barışından yararlanan vatandaşların kanun ve yasalar doğrultusunda alt yapı hizmetlerini alması konusunda hiçbir sorunun kalmadığını bildirdi.



Nasır, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Karabağlar ilçesindeki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahalleleri, Osman Aksünger, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alanda bulunan taşınmazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Maliye hazinesi ve belediye tüzel kişilikleri mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan "Yapı Kayıt Belgesi"ne müracaat etmiş olan vatandaşlara satış işlemine esas usul ve esasların belirlenme aşamasında olduğunu söyleyen Nasır, "Yapılacak olan satış işleminde arsa biri rayiç değerleri de yine bu usul ve esaslar çerçevesinde vatandaşın mağdur olmaması için hazırlanacak olup gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.



"Çarpık yapılaşma ortadan kaldırılacak"



Mali değerlendirmelerin belirlenmesinin ülke genelini ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Nasır, şunları kaydetti:



"Bundan sonraki aşama, planlama aşamasıdır. Planlar, hakkaniyete, yatay mimaride komşuluk ilişkilerini ön planda tutan düzeyde dizayn edilecek. Yerinde dönüşüm esas alınarak yüzde yüz rıza ile çözüme gidilecek. Planların rıza ile tamamlanmasından sonra da isteyenin devlete yaptırabileceği, eğer belediyenin sorumluluğunda ise belediyeye yaptırabileceği ya da kendilerinin yapabileceği tarzda yerine bir dönüşüm ile inşallah buradaki çarpık yapılaşmayı kaldırıp güzel bir İzmir'e sahip oluruz. Biz, bu noktada elimizden geleni yapacağız.



İmar barışının ana gayesi elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanılması ile ilgili. Zaten bu alanlarda bulunanlar kayıt belgesi alıp imar barışına başvurduğu takdirde, müracaatını yapıp elektrik ve suyunu alabilecek. Kanun ve yasalar doğrultusunda alt yapının gelmesi ile ilgili hiçbir sorun kalmadı."

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