Son Dakika Haberleri: İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru
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İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru

38 dakika önce

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.

İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru, System.String[]
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:28 
Ekonomi
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