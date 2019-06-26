İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru
38 dakika önce
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.
Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:28
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