İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak" hatırlatmasını yaptı.

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