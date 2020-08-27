İmar Barışına başvurarak cins değişikliği yaptığı ortaya çıktı

Bodrum Gündoğan bölgesinde bir çok ünlü sanatçının sahne aldığı otelden şikayetçi olan Müjde Ar haksız yere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı CHP Genel Merkezine ve kamuoyuna şikayet etmesinin gerçeklerle örtüşmediği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi Gündoğan bölgesi imar planlarında ve şuanda Turizm Bölgesi olduğu ortaya çıktı.Turizm imarı bölgesinde kanun "Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut karma kullanım alanları: Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, turizm, konut kullanımlarından konut hariç sadece birinin veya ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı alanları olarak ifade ediliyor. Rezidans, otel, apart otel gibi konaklama tesislerinin ağırlıklı yapılaşma olması gerekirken Müjde Ar turizm bölgesinden önce günü birlik apart ruhsatlı yapı alıp Çevre ve şehircilik Bakanlığımın çıkardığı imar affına başvurarak konuk olarak çevirdiği iddia ediliyor. İmar affına başvurmadan önce yada şu anda şikayetçi olduğu Bodrum Belediyesine emlak vergisini,Katı atık toplama vergisini konut olarak mı yoksa günübirlik tesis olarak mı ödediği merak konusu oldu. Yıllarca turizm apartı olarak düşük vergi ödeyen Müjde Ar'ın imar planlarına uygun olarak yapılmış olan turizm tesisini şikayet edeyim derken kendisinin kaçak yapıların başvurduğu imar affına başvurarak evini konuta çevirdiği ortaya çıktı.& ;