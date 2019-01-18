Son Dakika Haberleri: İmar Barışında 271 Milyon 251 Bin 894 TL Tahsilat Yapıldı

İmar Barışında 271 Milyon 251 Bin 894 TL Tahsilat Yapıldı

44 dakika önce

Denizli'de 'imar barışı' yasası kapsamında 117 bin 613 başvuru yapılırken, 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapıldı.

İmar Barışında 271 Milyon 251 Bin 894 TL Tahsilat Yapıldı, System.String[]
Denizli'de 'imar barışı' yasası kapsamında 117 bin 613 başvuru yapılırken, 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapıldı.

Konu ile ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak itibari ile imar barışı verilerinin derlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yasa kapsamında yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 95 bin 370, ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 15 bin 977 oldu. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 6 bin 246, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 20 olmak üzere toplam 117 bin 613 başvuru yapılmıştır. Yasa kapsamında ayrıca 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak Aylıkları 1000 TL'ye Tamamlanan Binlerce Emekliye 4 Yıl Boyunca Zam Yapılmayacak

"Şehit Var" Diyerek Stüdyoyu Terk Eden Damat Adayı, Zuhal Topal'a 10 Bin TL Manevi Tazminat Ödeyecek Son Dakika! Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:48:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İmar Barışında 271 Milyon 251 Bin 894 TL Tahsilat Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]