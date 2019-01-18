İmar Barışında 271 Milyon 251 Bin 894 TL Tahsilat Yapıldı
44 dakika önce
Denizli'de 'imar barışı' yasası kapsamında 117 bin 613 başvuru yapılırken, 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapıldı.
Denizli
'de 'imar barışı' yasası kapsamında 117 bin 613 başvuru yapılırken, 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapıldı.
Konu ile ilgili Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak itibari ile imar barışı verilerinin derlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yasa kapsamında yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 95 bin 370, ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 15 bin 977 oldu. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 6 bin 246, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 20 olmak üzere toplam 117 bin 613 başvuru yapılmıştır. Yasa kapsamında ayrıca 271 milyon 251 bin 894 TL tahsilat yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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