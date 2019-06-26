İmar barışında son ödemeler 30 Haziran'da

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına aylık 38 bin lira kira teklif ettiler

400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım