İmar Barışında Tahsilat Oranı 237 Milyon 845 Bin 872 TL Oldu
26 dakika önce
Denizli'de 'imar barışı' kapsamında 116 bin 281 başvuru yapılırken, bu kapsamında 237 milyon 845 bin 872 TL'de tahsil edildi.
Denizli
'de 'imar barışı' kapsamında 116 bin 281 başvuru yapılırken, bu kapsamında 237 milyon 845 bin 872 TL'de tahsil edildi.
Konu ile ilgili Denizli Valiliği'nden 'imar barışı' yasası kapsamında 28 Aralık
itibari ile yapılan başvuru sayısı ve tahsilat tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa kapsamında yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 94 bin 613, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 15 bin 603 olmuştur. Ayrıca yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 6 bin 40, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı ise 25 olmak üzere toplam 116 bin 281 başvuru bulunmaktadır. Bu kapsamında 237 milyon 845 bin 872 TL'de tahsil edilmiştir." - DENİZLİ
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:56 Kaynak: İHA
Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal, Canlı Yayında Evlilik Programlarının Gerçek Yüzünü Anlattı
Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu
İmar Barışı Başvuruları İçin Hafta Sonu Tüm Kamu Bankaları Açık Olacak