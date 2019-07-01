İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı
55 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:03
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