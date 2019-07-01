Son Dakika Haberleri: İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı
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İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı

55 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.

İmar barışında yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi uzatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:03 
Ekonomi
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