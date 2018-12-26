İmar Barışının 3 Ay Uzatılmasını İstediler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen iş adamları, muhtar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri imar barışının yeni yılda 3 ay uzatılmasını istediler.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen iş adamları, muhtar ve sivil toplum kuruluş temsilcileri imar barışının yeni yılda 3 ay uzatılmasını istediler.



Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Ticaret Odası Kahta Temsilcisi Zeynel Çelik, Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atıcı ve Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odasında bir araya geldi.



İmar barışı başvuru süresinin 3 ay daha uzatılması ve ödemelerde taksit imkanı olması gerektiğini belirten heyet, ülke ekonomisi için imar barışı uygulamasının çok faydalı olduğuna dikkat çekerek uygulamanın yeni yılda da devam etmesi için başvuru süreleri Mart ayına kadar devam edilmesini istedi.



Vatandaşların imar barışı ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları masaya yatıran heyet adına konuşan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Çelik, sonradan yapılan katlar için alınan harcın mevcut bina için de istendiğine dikkat çekerek, böyle hataların acilen düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



İmar barışında bazı hataların olduğunu kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Çelik, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla, bu yapılara yasallık kazandırılmasını hedeflediği İmar Barışı düzenlemesi başvuru ve ödemeleri ay sonunda bitiyor. İmar barışından yararlanmak amacıyla e-devlet üzerinden başvuru yapanların yapı kayıt belgesi ücretini 31 Aralık 2018'e kadar ödemesi gerekiyor. Bugüne kadar 9 milyon başvuru oldu. Halen imar barışından yararlanacak 3 ile 5 milyon arasında vatandaşımız var. Hedeflenen 13 milyon başvuru amacına ulaşabilmek, devletimizin daha çok gelir elde etmesi, ekonomimizin daha çok kazanması ve tüm kaçak yapıların kayıt altına alınabilmesi için son fırsat 31 Aralık'ta bitiyor. Bununla birlikte başvuru yapıp yapı kayıt belgesi ücretini yılsonuna kadar ödeyemeyenlerin başvurusu iptal edilecek. Bundan hem vatandaş hem de devlet kaybetmiş olacak. Bu düzenlemeden en çok dar gelirli vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu vatandaşlar ve esnafımız için gayrimenkul değerinin yüzde 3'ü ve yüzde 5'i kadar yapılması gereken ödeme tutarı oldukça yüksek bir rakam olabiliyor. Bu nedenle imar barışına başvuru süresi yıl sonundan itibaren 3 ay daha uzatılmalı ve yapı kayıt belgesi ücretleri 3 taksitte tahsil edilebilmeli" diye konuştu. - ADIYAMAN

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