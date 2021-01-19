İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi - Son Dakika

İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi

19.01.2021 15:24

- İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi Bursa'da ekonomik ve çevre dostu yakıt olan doğalgazın yaygınlaştırılması için kurumlar arası istişare ve alt yapı yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programında olmayan bazı mahallelerdeki imarı dışı bölgelerin de bu...

- İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi

BURSA - Bursa'da ekonomik ve çevre dostu yakıt olan doğalgazın yaygınlaştırılması için kurumlar arası istişare ve alt yapı yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programında olmayan bazı mahallelerdeki imarı dışı bölgelerin de bu yılki yatırım programına alınması için teşebbüslere başladı.

Bursa'da yeşil ve temiz bir çevre için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğine sebep olan kömürün yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için çalışıyor. Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerindeki bazı bölgelerde doğalgaz kullanımının 2021 yatırım planına alınması konusunun görüşülmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursagaz Tarife Yatırım ve Paydaş Yönetimi Direktörü Ertan Yıldız katıldı.

Yeni bölgelere doğalgaz müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde doğalgaz kullanımını bekleyen vatandaşları çok yakından ilgilendiren gaz dağıtımı konusunu hem Bursagaz hem de ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare ettiklerini söyledi. 2019 ve 2020 yıllarında toplam nüfusu 50 bini dahi bulmayan 4 dağ ilçesinin 150 milyon TL'yi bulan bir yatırımla doğalgaza kavuşturulduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "2021 yılı yatırım programı da belliydi. Başta Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer olmak üzere Bursagaz'ın yetkisi dahilindeki Gürsu, Mudanya, İznik ve Kestel'de yeni yatırımlar planlanmıştı. Fakat milletvekillerinin takipleri sonucunda su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik gibi bütün hizmetlerin gittiği Bursa'da imar dışı bölgelerin de doğalgaza kavuşturulması düşünüldü. Mevcut yatırım programına ilave olarak yeni bir yatırım programı oluşturma noktasında öngörülerimizi ortaya koyduk" dedi.

Hedef, 2021'de çalışmaları başlaması

Gaz dağıtım şirketi Bursagaz'ın 2021 yatırım programını yaptığını, 2022 ve sonraki yıllar için bunu yapmak istediğini dile getirdiğini açıklayan Başkan Aktaş, "Ancak Bursagaz tekrar EPDK ve üst yönetimle görüşüleceğini bildirdi. Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu'da özellikle doğalgazı bekleyen bazı mahallelerin 2021 yatırım programına alınmasını çok arzu ediyoruz. Yakın bir zaman içerisinde hangi mahallelerle alakalı çalışmalar yapılacaksa bunları ilan edeceğiz. 2021 yazında bu çalışmaların başlamasını, 2021 Eylül'den itibaren de bu mahallelerin doğalgaza kavuşmasını istiyoruz. İlgili mahallelerin bir miktar daha beklemesi gerekiyor. Çünkü yatırım programı tekrar gözden geçirilecek. İlgili belediyeler ve Bursagaz zaten bunları ilan edecektir. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi
İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi
İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi
İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İmar dışı bölgelere doğalgaz müjdesi - Son Dakika


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