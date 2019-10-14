İmar olmayan alanda toplu konut projesi iddiası

AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Kaytazdere beldesinde imarı olmayan alanda toplu konut projesi yapılmasının planladığını iddia etti.

Zafer, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kaytazdere Belediyesi ile bir firma arasında beldede 229 dairelik toplu konut projesi yapılması için protokol imzalandığını hatırlattı.

Konutların, imar planlarında tarım alanı olarak görünen bölgede inşa edileceğini öne süren Zafer, "Kaytazdere beldesinden önümüze gelen bir tablo var. Bu tablo bizi memnun etmedi, bize yanlış geldi. Kaytazdere'de imarı olmayan bir yerde belediye tarafından konut yapılmak isteniyor. Buna Kaymakamımız el koymuştur. Süreç, hukuki boyutu devam ediyor." dedi.

Zafer, yasalara uygun, ilçe ve beldelere katkı sağlayacak her tür projeye destek olacaklarını dile getirdi.

Projede binaların yedişer katlı olarak planlandığını söyleyen Zafer, "Ben isterdim ki yasalara uygun, yasaların verdiği boyutlara uygun şekilde yapılsa da biz her türlü destek olalım. Burada Kaymakamlık olaya vakıf, yanlış bir durum var. Bu yanlış durumdan da vatandaşlarımızın mutlaka bilgi sahibi olması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, Kaytazdere Belediye Meclisinin AK Parti'li üyeleri hazır bulundu.