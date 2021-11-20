İmar planı biten mahalleliler tapuları ile buluşturuldu - Son Dakika

İmar planı biten mahalleliler tapuları ile buluşturuldu

Başkan Şimşek'ten yeni yıl öncesi tapu müjdesi

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek imarı biten mahallelerin sakinleri ile bir araya geldi. Tapu dağıtımı gerçekleştiren Şimşek mahallelilerin heyecanına ortak olarak Kültür Merkezi müjdesi verdi.

İmar planı biten Gölbaşı Boyalık Mahallesi'nde tapu dağıtımı gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek MHP Belediye Meclis Üyeleri ile mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Uzun yıllardır yaşanan mülkiyet hakkı sorununun çözüme kavuşması sonrası büyük sevinç yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti. Boyalıklı vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Şimşek "Bugün Allah izin verirse tapularınızı dağıtıyoruz. Bir evladınız olarak yanındayız. Amacımız sizlerin daha rahat yaşayabileceği bir hayat sağlamak ve doğalgazı buraya getirmek. Boyalık sakinleri hiçbir zaman güler yüzünü de desteğini de bizden esirgemedi. Hepinize teşekkür ediyorum. Tapularınız hayırlı uğurlu olsun. Kış mevsimi öncesi sizlere çatılarınızın tapusunu teslim etmek bizleri çok mutlu etti. Ağzınızın tadı ile güle güle oturun" dedi.

Kültür Merkezi Müjdesi

"Mahallerimizin imar sorunları göreve geldiğimizde üzerinde durduğumuz en önemli gündem maddelerimizden biriydi" açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi: "Göreve gelir gelmez bu sorunu ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf ettik ve imar planları kesinleşti. İmar planların kesinleşmesiyle birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı müllkiyet sorunu da ortadan kalktı ve bugün tapu teslimlerini yapıyoruz. En kısa zamanda da Boyalık mahallesine Kültür Merkezi yapacağız.