İmar planındaki son durumu görüştüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmar planındaki son durumu görüştüler - Son Dakika

İmar planındaki son durumu görüştüler

6 saat önce

Manisa'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için çalışmalar sürüyor.

İmar planındaki son durumu görüştüler, System.String[]

Manisa'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, imar plan çalışmalarında gelinen aşamaları görüşmek üzere bir araya geldi.


Manisa'da uzun yıllardır yapılamayan ancak geçtiğimiz yıllarda çalışmaları başlatılan yeni imar planı için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş, Mustafa Irmak ve Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Toplantıda kentin kanayan yarası haline gelen imar planı çalışmalarında gelinen aşamalar görüşüldü. - MANİSA

Cengiz Ergün, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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