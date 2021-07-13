İmar planları iptal edilen mahalleliden siyah çelenkli eylem - Son Dakika

İmar planları iptal edilen mahalleliden siyah çelenkli eylem

Önce imar planlarının iptaline iptale sebep olduğu gerekçesiyle Şehir Plancıları odasına çelenk bıraktılar artından Büyükşehir belediyesi önüne toplandılar

50 kişilik grup, siyah çelengin ardından ellerinde döviz ve pankartla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak sloganlar attı

ANTALYA - Antalya'da Kırcami Mahallesi sakinlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği ve hazırlanan planların mahkemece iptal edilmesine neden olduğunu ileri sürdükleri Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi'nin bulunduğu binanın önüne siyah çelenk bıraktı, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak da sloganlar attı.

Kırcami Mahallesi'nde yaşayan mahalleliler, 40 yıldır imar planı sorunu yaşadıkları gerekçesiyle eylem düzenledi. 50 kişiden oluşan kadınlı erkekli grup, 5 bin ve 25 binlik imar planlarının mahkeme kararıyla iptaline neden olduğunu öne sürdükleri Şehir Plancıları Odası önüne ellerinde döviz ve pankartlarla geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan mahallelilerden Hüseyin Oğuz, vatandaşların mağduriyeti adına Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi'nin önüne geldiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte hiçbir siyasinin, hiçbir odanın, hiçbir siyasi baskının Kırcami'ye alet edilmesine vatandaşlar olarak müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra kim bu olaylara vatandaşı mağdur etmek adına müdahale ediyorsa herkes elini çeksin. Vatandaş ciddi anlamda mağdur. Vatandaşla artık oyun oynamayın. Herkes Kırcami'den kirli ellerini çeksin. Kırcami halkı artık nefes almak istiyor, insan gibi yaşamak, değer görmek istiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Dündar da, tapulu arazilerine imar istediklerini ifade ederek, "Yerlerimizi şuanda kullanamıyoruz. Yeşillik bozulmasın, doğa bozulmasın diyenler gelip de evleri basan yılanların, tilkilerin, ekilmeyen, ormanlık hale gelen, yangın tehlikesi yaşayan, uyuşturucu kullananların saklanıp mekan bir yer oldu" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Tamer Şenoğlu ise "Bugün, dağlardan, bayırlardan, köylerden, tarım alanı olan yerlerden imar geçerken arkadaşlar gözlerine bant çekiyorlar, dillerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar ama şehrin göbeğinde tarım alanı ile alakası kalmamış, etrafı 360 derece çevrilmiş, hava dahi almayan, güneş görmeyen Kırcami'ye tarım yapılamaz alanda tarım yapılacak diye koskoca bölgeyi yanıltmakta ve kandırmaktalar" şeklinde konuştu.

Odanın bulunduğu binanın girişine siyah çelenk bıraktıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesinin önündeki alana geçerek sloganı atan grup, ardından olaysız bir şekilde dağıldı.