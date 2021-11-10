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İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor - Son Dakika

İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor

10.11.2021 15:25
İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal, 10 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada Özel Keşan Hastanesi ve Sönmez Ticaret Merkezi arasında bulunan İmar Sokak'ın kullanıma açıldığını söyledi.

ÖZEL KEŞAN HASTANESİ ÖNÜNDEKİ YOLU KAPATACAĞIZ

Özel Keşan Hastanesi önünde olan ve mevcutta kullanılan alanın artık kapatılacağı vurgusunu yapan Ünal, "İmar Sokak üzerinde asfalt çalışmamızı tamamladık. Keşan genelinde geçen hafta yapılan 7 KM'lik asfalt çalışmasını İmar Sokak'ta tamamladık. İmar planlarında bulunmayan ve yıllardır kullanılan Özel Keşan Hastanesi önündeki yolu kapatacağız. Bu alan özel mülkiyet, tapulu arazi ve İmar planlarında yol olarak gözükmüyor." dedi.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARDA SEYAHAT ETMELERİ

İmar Sokak üzerindeki çalışmanın ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Ali Ünal, şunları söyledi: "İmar Sokak üzerindeki çalışmamızın ayrı bir önemi daha var. Otogardan Özel Keşan Hastanesi istikametine seyrederken tapulu arazi üzerinden geçiyorduk. Olası bir kazada yol olmayan alanda vatandaşımız maddi hasarın sigorta tarafından karşılanması noktasında mağdur olacaktı. Artık bu sorunu da çözdük. Yıllardır devam eden bir sorundu. Artık terminalden gelen ve terminale giden araçlar İmar Sokak üzerinden seyredecek. Kara yolları ekibi ile buranın asfalt çalışması tamamlandı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Keşan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor

Ali Ünal, Keşan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor - Son Dakika


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