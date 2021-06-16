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İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı

16.06.2021 12:22

İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı Afyonkarahisar Belediyesi'nin imar değişikliğine tepki gösteren hak sahibi yolu ulaşıma kapattı Belediyeye inat 'yol benim' diyerek toprak döküp kapattı Afyonkarahisar Belediyesi'nin ada parselleri üzerinde yaptığı imar değişikliği sonrası 23...

İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin imar değişikliğine tepki gösteren hak sahibi yolu ulaşıma kapattı

Belediyeye inat 'yol benim' diyerek toprak döküp kapattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi'nin ada parselleri üzerinde yaptığı imar değişikliği sonrası 23 bin metrekarelik arsalarının 14 bin metrekareye kadar düştüğünü öne süren vatandaş, sıkıntısını çözüme kavuşturmak için muhatap bulamadığını iddia ederek arsasından geçen yola barikat kutup yolu toprak ile kapattı.

İlginç olay, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında geçen yolda meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Tayiş isimli vatandaş yol geçen yerde arazilerinin bulunduğunu ve imarda yapılan değişlikler nedeniyle 3-4 senedir sorunlar yaşadığını öne sürdü. Tayiş, Afyonkarahisar Belediyesi'nin yaptığı imar değişikliği yüzünden arazisinin ada parselde yerinin değiştiğini kaydederek, bu yüzden hiç tanımadığı bir kişinin kendi arazisinde yer sahibi olarak karşısına çıktığını ifade etti. Mevlüt Tayiş, konuya görüşmek için belediyeye gittiğini, ancak karşısında muhatap bulamadığını dile getirdi. 3-4 yıldır sorunlarınız çözemediğini belirten Tayiş, "Belediyede muhatap bulamıyorum. Şuan resmi olan arsamdan yol geçiyor. Ben bu yolu resmi haklarımdan dolayı kapattım. Çevrelerde de artı resmi yollar var, açılmadı, belediye gelip buraları açmadı. Artı ada parsellerimde çok büyük bir oynama var, kaydırma var, hani olumsuz yerlere benim arsalarım gitmiş. Artı 23 bin metrekare yerimde 14 bin metrekare yer kaldı bende. Bununla ilgili belediyeden hiç bir şekilde muhatap bulamıyorum" diye konuştu.

"Hiç bir bedel vermeden benim yerime geçti"

Tapulu arazisi olmasına rağmen kendisinin arsasında çivi dahi çakmasına izin verilmediğini vurgulayan Tayiş "Belediye çivi çaktırmaya izin vermiyor, kafalarına göre sürekli burada proje değişiyor. Bugün gittiğimde belediyenin bana söylediği 'Orada imar değişikliği var, tekrardan senin arsan geriye kayacak.' Artı, benden 2-3 sene öncesine arsamı satın almaya gelen vatandaş, bana çok gelir diyerek de alamadığı yeri, benim bu sefer de arsama geçti. Hiç bir bedel vermeden benim yerime geçti, nasıl geçildiyse. Bu belediye ile ilgili el altından çevrilen artık bir şeyler mi var, neler var onu bilmiyoruz" dedi.

"Sürekli yerlerimiz kaydı"

Tayiş, bölgenin ticari imara açıldıktan sonra alt yapı çalışmasının da olmadığını ve bununda kendilerine yine sıkıntı yaşattığını öne sürerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sürekli yerlerimiz kaydı yani buradaki sadece benim isteğim değil bu. Burada sanayide bir sürü esnaf var, esnaflarla da konuşabiliriz. İnsanların sanayide sıkıştığı için buralara kaymasını istiyorlar. Buradan kimse gelip de yer alamıyor. İmara ileride bir yerimiz var, kooperatif kuruldu ama alt çalışma olmadığı için esnaf oraya gitmiyor. İmar sorununun çözülmesini istiyoruz artı, haklı bir şekilde, eşit bir şekilde burada yüzde 40 imardan kesinti var. Haklı bir şekilde adaların, parsellerin, yerlerinde olup, projeye göre yerlerinde olup, başka yerlere atılmasını istemiyoruz"

"Bölgeyle ilgili imar planı çalışmalarımız halen devam ediyor"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ise bölge ile ilgili yeni imar çalışmasının meclisten geçtiğini aktararak, "Orayla ilgili geçmişe dönük 2014 yılından kalma sıkıntılar vardı ancak geçtiğimiz ay o bölgeyle ilgili yeni imar değişikliği planı belediye meclisinden geçti. Vatandaş ile tekrardan görüşeceğiz ve sorunu halletme yoluna gideceğiz. Bunun yanında bölgeyle ilgili imar planı çalışmalarımız halen devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yoldan geçmek için gelen vatandaşlar ise yolun kapalı olduğunu görerek yollarını değiştirmek zorunda kaldı. Yol yapılan görüşmeler sonrası yaklaşık 5 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı
İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı
İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı
İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı

Karahisar, Esnaf, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İmar sorununu çözemedi yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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