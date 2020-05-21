İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı - Son Dakika

İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yusuf Erdal Güven, özel mülkü olduğu gerekçesiyle Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan İtfaiye Kavşağı'nı bariyerle çevirerek trafiğe kapattı.

İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yusuf Erdal Güven, özel mülkü olduğu gerekçesiyle Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan İtfaiye Kavşağı'nı bariyerle çevirerek trafiğe kapattı. Arazisinde imar sorununun çözülmediği için yolu kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yusuf Erdal Güven, "Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesindeki yolda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Erdal Güven, Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan ilçe merkezinde 3 kavşaktan biri olan İtfaiye Kavşağı önündeki yolu bariyerlerle kapattı. Bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven'i yolu kapatmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ardından Güven'i, ifadesi alınmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.Yusuf Erdal Güven, "21 Mayıs 2020 tarihinde Yeni Mahalle 392/1 parselde bulunan arazi sınırları içinde kalan yolu üzülerek kapatmak zorunda kaldım. 40 yıldır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar sorununun çözülmesi için defalarca belediyeyle görüşsem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kimi zaman biraz bekle veya 18 uygulaması yapacağız veya plan revizyonun da çözelim diye 20 yıldır beni oyaladılar. Bu arazi dedemden anneme, annemden bana geçmiştir. Arazi herhangi bir yerden bir yere gelmemiştir. Aynı yerinde durmaktadır. Arazi etrafındaki daha önce animasyon merkezi olan arsalara çeşitli zamanlarda çeşitli tadilatlarla inşaatlar yapılmıştır. Kamuoyunda park olarak belirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur. Yalnızca 1980'li yıllarda plana konulan 'animasyon merkezi' ibaresinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım yapamamaktayım. Çözüm bulamadığım için üzülerek yolu kapatmak zorunda kaldım. Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.


Yeni Mahalle, Erdal Güven, Gazipaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmar sorununun çözülmediği gerekçesiyle mahalle yolunu bariyerle kapattı - Son Dakika

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