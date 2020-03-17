İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi - Son Dakika

İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi

6 saat önce

12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi, System.String[]

12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ile gerçekleştirilen imar toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Büyükşehir tarafından belediyelerin uygulamadaki farklılık ve aksaklıklarının asgariye indirilmesi, gereken önem ve özenin gösterilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs (Covid - 19) önlemlerine ilişkin 12 Mart 2020 tarih ve 2020/5 sayılı genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]