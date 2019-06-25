Son Dakika Haberleri: İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Eren görevine başladı
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İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Eren görevine başladı

1 saat önce

Lüleburgaz Belediyesinde yaşanan görev değişikliklerinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atanan mimar Sevgi Eren görevine başladı.

İmar ve Şehircilik Müdürü Sevgi Eren görevine başladı, System.String[]
Lüleburgaz Belediyesinde yaşanan görev değişikliklerinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürü olarak atanan mimar Sevgi Eren görevine başladı.

Lüleburgaz Belediyesinde bir süre önce görev değişikliği yaşanırken İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Adak Plan Proje Müdürlüğünde görevlendirilmişti. Kırklareli İl Özel İdaresinde Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürü olarak görev yapan Sevgi Eren, Lüleburgaz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilerek geçtiğimiz günlerde görevine başladı.

Sevgi Eren kimdir?

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Sevgi Eren, 1994-1995 yıllarında Silivri'nin Çanta Belediyesinde, daha sonra Silivri'de özel sektörde mimar olarak görev yaptı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Eren, en sonra Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi Plan, Proje, Yatırım, İnşaat Müdürü olarak görev yaptı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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