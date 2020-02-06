İmar Yönetmeliği'nde emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmar Yönetmeliği'nde emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika

İmar Yönetmeliği'nde emeği geçenlere teşekkür

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortak akılla şekillenen İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanmasına katkıda bulunan 40 kişilik çalışma komisyonunun üyelerine teşekkür belgesi verdi.

İmar Yönetmeliği'nde emeği geçenlere teşekkür, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortak akılla şekillenen İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin hazırlanmasına katkıda bulunan 40 kişilik çalışma komisyonunun üyelerine teşekkür belgesi verdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İmar Yönetmeliği Çalışma Komisyonu'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı'nın koordine ettiği İTO, EBSO, TMMOB'a bağlı meslek odaları, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, 14 ilçe belediyesinin temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden oluşan 40 kişilik İmar Yönetmeliği Çalışma Komisyonu üyelerine taslağın hazırlanmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. İmar Yönetmeliği Çalışma Komisyonu kentin ekonomik, s osyolojik, demografik yapısıyla iklim koşullarını dikkate alarak ortak akılla İzmir'in İmar Yönetmeliğini hazırlamıştı.


Ortak akılla şekillenmesi önemli


İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'ne katkılarından ötürü komisyon üyelerine teşekkür eden Tunç Soyer, "Katılımcı zemin üzerinde ortaya çıkan eserler çok daha güzel oluyor. Sizler yüreklerinizi ortaya koydunuz. İzmir için iyi bir şeyler yapmaya gayret ettiniz" diye konuştu.


Hedef yaşam kalitesini yükseltmek


İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ise yönetmeliğin katılımcı ve demokratik bir ortamda ortak akılla hazırlandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:


"4 ay boyunca komisyon üyelerimizle bu yönetmeliği tartıştık. Vatandaşlarımızın lehine, hukuki ve yasal çerçevede kentimizin daha iyi yaşam kalitesine ulaşması için çalıştık. Sayımız çoktu. Bu kadar kalabalık olması ise bizim için bir ilkti. Emek veren komisyon üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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