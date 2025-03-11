İmar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binalara yeni zorunluluk geliyor
İmar yönetmeliğinde yapılacak olan değişiklik, binalar için yeni zorunlulukları beraberinde getiriyor. Bu değişiklik ile binaların yapım ve kullanım süreçleri üzerinde etkili olacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.
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11.03.2025 14:07:57. #7.13#
SON DAKİKA: İmar yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle binalara yeni zorunluluk geliyor - Son Dakika
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