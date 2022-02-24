İMÇ'DEKİ ESERLERE KORUMA - Son Dakika

İSTANBUL Manifaturacılar Çarşısı'nın (İMÇ) 55 yıldır ev sahipliği yaptığı Türk sanatının 9 seçkin eseri koruma altına alındı.

Seramikler, heykeller, mozaikler gibi Türk sanatının 9 seçkin eserini barındırmasıyla adeta bir açık hava müzesi olan İMÇ'de, 55 yıldır bulunan eserlerin yıpranması ve acil restorasyon, konservasyon işlemlerine ihtiyaç duyulması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İMÇ Yönetim Kurulu bir proje başlattı. Proje kapsamında, Eren Eyüboğlu, Füreya Koral, Sadi Diren, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kuzgun Acar, Nedim Günsür, Yavuz Görey ve Ali Teoman Germaner'in elinden çıkan eserler koruma altına alındı. Eserlerin, gelecek kuşaklara ulaşması hedefleniyor.

Sürecin detaylarının bugün düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oğuz Ceylan, İMÇ proje mimarı Doğan Tekeli ve İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Adayılmaz katıldı.

KAMUSAL ALANDA SANAT ETKİN ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 'İMÇ'nin İstanbulluların hayatında çok önemli bir yeri var. 1967 yılında tamamlanmış bir bina. O dönemde kamusal alanda sanat kavramının en etkin şekilde gösterildiği bir bina. Dönemin ünlü sanatçılarına bu mekanlar gösterilerek burası için eserler üretilmesi istenildi ve onlar da dış mekanda, kamusal alanda bu eserleri ürettiler" dedi.

ASLINA UYGUN MALZEMELER İLE DÜZENLENECEK

Çarşı içerisinde yer alan eserlerin çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Yavuz, '55 yıldır eserlerde hem hava koşulları hem de insan kullanımları nedeniyle bir takım kayıplar, kirlenmeler oldu. Mimar Sinan Üniversitesi bize bununla ilgili bir proje hazırlayıp sundular. Burada hem kimyasal hem fiziksel temizlik gibi çalışmalar olacak hem de onarım çalışmaları olacak. Eksik parçaların doğru tekniklerle ve aslına uygun malzemeyle tamamlanması şeklinde eserler düzenlenecek. Bulundukları bazı duvarlarda çatlaklar var ve bunlar düzeltilecek. 55 yıldır yaşayan eserlerin bundan sonra da yaşaması için ve bizden sonraki nesillerin, Türk sanatının bu muhteşem eserleriyle buluşması için çalışmalar tamamlanacak. Biz burada finansal, teknik olmak üzere her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

YIPRANMALAR ELEŞTİRİ KONUSUYDU

Projenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ise, 'Projeyi önemli ve özel bir günde başlatıyoruz. Bugün üniversitemizin kurucusu Osman Hamdi Bey'in vefatının 112'nci yılı ve burada 55 yıl önce yine hocalarımızın ve sanatçılarımızın yaptığı eserlerin uzun süredir bunlar maruz kaldığı yıpranma için eleştiri konusuydu ve bakılması isteniyordu. Buna bakacak aslında tek kurum da biziz. Hem hocalarımız, sanatçılarımız hem de bünyemizde bir Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Yüksekokulu var ve işi bu. Dolayısıyla biz buraya bir manevi hak iddia ederek geldik. Biz bunları korumaya talibiz dedik. Kültür Bakanlığımızdan destek aldık ve İMÇ ile iş birliği yaptık" ifadelerini kullandı.

YAPILAN HER İŞLEM KAMUOYUNA AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLECEK

Eserlerin ne kadar tahrip olduğuna ilişkin bir rapor hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Elçi, 'Biz burada yapılacak her işi aşama aşama sosyal medyada açtığımız özel bir sayfada duyuracağız. Eser ne durumdaydı, neler yapıldı ve nereye getirildi. Burada manevi bir hak ediyoruz ama bu Türkiye'nin kültür varlığı. Dolayısıyla yapılan her işlemi de kamuoyuna açık olarak göstereceğiz" dedi.

İMÇ SANAT MERKEZİ OLMAYA ADAY

İMÇ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Adayılmaz ise, 'İMÇ'nin modern mimarisinin ve sanat eserlerinin değeri büyük çoğunluk tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Bugünden itibaren İMÇ sanatın merkezi olmaya adaydır. Bu restorasyon projesi bunun ilk adımıdır" diye konuştu.