İmdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

İmdadına ambulans helikopter yetişti

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor. Acil Çağrı Hattı'na gelen traktör kazası ihbarını değerlendiren 112 Komuta Kontrol Merkezi, yaralıyı helikopter ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında meydana geldi. Saat 18.21'de gelen traktör kazası ihbarını değerlendiren 112 Komuta Kontrol Merkezi, olay yerine ambulans sevk etti. Görevlendirilen 112 ekibi mevcut arazi koşullarından dolayı jandarma aracıyla hastanın yanına ulaşırken, kazazedeye ilk ve acil müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Bilinci kapalı olan 27 yaşındaki İ.A. isimli vatandaş için zamanla yarışan sağlık ekipleri, arazinin engebeli olması nedeniyle hastaneye sevk etmek için helikopter ambulans istedi. Hemen ilçeye yönlendirilen helikopter ambulansı ile araziden alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledilirken, yaralı vatandaşın tedavisine devam edildiği bildirildi.