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İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika

İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti

20.12.2021 08:34
İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkisi ile yoldan çıkarak kapa saplanan bir otomobil ve içerisindekiler mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Mahsur kalan içerisindekilerle birlikte saplandığı yerden kurtarılarak çıkartıldı. - SİVAS

İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti
İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti

Otomobil, Suşehri, Sivas, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmdatlarına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika
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