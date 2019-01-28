İmdatlarına Türk Askeri Yetişti
1 saat önce
Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerleri, yolda kalan ailenin hayatını kurtardı.
Avrupa Birliği
Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde Bosna Hersek
'te görev yapan Türk askerleri, yolda kalan ailenin hayatını kurtardı.
EUFOR bünyesinde Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerleri 22 Ocak'ta Butmir Kampı'ndan Livno şehrine yaptıkları rutin devriyeleri sırasında karda kalmış bir arabayla karşılaştı. Üsteğmen Erol Ergin komutasındaki 8 Türk askeri Tomislavgrad kasabası yakınlarında, içinde hamile bir kadının da bulunduğu bir aileye ait arabanın 6 saat boyunca karda mahsur kaldığını öğrendi. Aile EUFOR araçlarını görünce onlardan yardım istedi. Üsteğmen Ergin ve ekibi dondurucu soğukta 45 dakika boyunca çalışarak aileyi kardan kurtardı. Bosnalı aile Türk askerinin kararlılığı ve gayreti karşısında minnettar olduklarını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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