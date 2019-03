Imdb, Mart Ayının En Popüler Dizilerini Açıkladı: Netflix'ten İddialı Çıkış

Birçok kişi gibi siz de izleyecek dizi bulmakta zorlanıyorsanız bu haber tam da size göre. Popüler veri tabanı IMDb, bu ayın en popüler dizilerini listeledi ve biz de sizler için derledik.Listenin başında bu yıl yayın hayatına başlayan The Umbrella Academy bulunuyor. Sıranın devamında ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve yakında final sezonuyla karşımıza çıkacak olan Game of Thrones yer alıyor.20. Star Trek: Discovery (2017)IMDb Puanı: 7,4Tür: Aksiyon, Macera, Dram19. Suits (2011)IMDb Puanı: 8,6Tür: Komedi, Dram18. Supernatural (2005)IMDb Puanı: 8,5Tür: Dram, Korku17. The Big Bang Theory (2007)IMDb Puanı: 8,2Tür: Komedi16. The Punisher (2017-2019)IMDb Puanı: 8,6Tür: Aksiyon, Macera, Suç15. Black Mirror (2011)IMDb Puanı: 8,9Tür: Dram14. Vikings (2013)IMDb Puanı: 8,6Tür: Aksiyon, Macera, Dram13. Brooklyn Nine-Nine (2013)IMDb Puanı: 8,4Tür: Komedi, Suç12. The Orville (2017)IMDb Puanı: 7,9Tür: Macera, Komedi, Dram11. Russian Doll (2019)IMDb Puanı: 8,1Tür: Komedi, Dram, Gizem10. Shameless (2011)IMDb Puanı: 8,7Tür: Komedi, Dram9. Sex Education (2019)IMDb Puanı: 8,4Tür: Komedi, Dram8. Grey's Anatomy (2005)IMDb Puanı: 7,6Tür: Dram, Romantizm7. Dirty John (2018)IMDb Puanı: 7,2Tür: Dram6. Whiskey Cavalier (2019)IMDb Puanı: 7,1Tür: Aksiyon, Macera, Komedi5. Doom Patrol (2019)IMDb Puanı: 8,6Tür: Aksiyon, Macera, Komedi4. The Walking Dead (2010)IMDb Puanı: 8,3Tür: Dram, Korku3. True Detective (2014)IMDb Puanı: 9,0Tür: Suç, Dram, Gizem2. Game of Thrones (2011)IMDb Puanı: 9,5Tür: Aksiyon, Macera, Dram1. The Umbrella Academy (2019)IMDb Puanı: 8,3Tür: Aksiyon, Macera, Komedi50 dizilik IMDb listesinin ilk 20'sini derlediğimiz bu haberde, uzun süredir devam eden dizilerin yanı sıra son bir yıl içinde yayına girmiş ve liste başlarını zorlayan diziler de mevcut. İlk 20'de yer alan dizilerden sadece Game of Thrones ve True Detective'in IMDb puanları 9,0 ve üzerinde seyrediyor.Mart ayına henüz yeni girdiğimiz için önümüzdeki aya kadar bu listede birçok dizinin yer değiştirmesini bekliyoruz.