IMDb Puanlarına Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 20 Netflix Filmi

Netflix üyeliğiniz var fakat izleyecek film yok diye iptal ettirmeyi düşünüyorsanız listemizi görmeden karar vermeyin. Netflix Orijinal filmlerinden oluşan listemizde yer alan filmleri IMDb puanlarına göre sıraladık ve Webtekno'ya özel bir seçki hazırladık. IMDb ve Rotten Tomatoes puanlarını, film afişlerini, fragmanlarını ve "Neden izlenmeli?" sorusunun cevabını da ayrıca listemizde bulabilirsiniz.20. Tallulah (2016)Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2016Tür: Dram, BağımsızIMDb: 6,7 Rotten Tomatoes: %85Yönetmen: Sian HederOyuncular: Ellen Page, Allison Janney, Tammy BlanchardFragman:Neden İzlenmeli?Film sorumsuz annesinden bebeğini beklenmedik bir şekilde alan ve çocuğun kendisinin olduğunu düşünen genç bir kadının etrafında dönüyor. Tallulah; iyi işlenmiş, samimi bir film. Buna iyi oyunculuklar da eklenince, izlemesi keyifli yapımlarından biri haline gelmiş.19. Kalibre (Calibre) (2018)Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2018Tür: Korku, Dram, GerilimIMDb: 6,7 Rotten Tomatoes: %94Yönetmen: Matt PalmerOyuncular: Jack Lowden, Martin McCann, Tony CurranFragman:Neden İzlenmeli?Düşük bütçesine oranla gayet başarılı bir film olarak karşımıza çıkan Kalibre, iki eski dostun yıllar sonra birlikte İskoçya'da çıktıkları avda yaşananları ve sonrasını konu alan bir film. Gerilimi yüksek bir film izlemek isterseniz aklınızda bulunmasında fayda var.18. 22 Temmuz (22 July) (2018)Vizyon Tarihi: 10 Ekim 2018Tür: Dram, GerilimIMDb: 6,7 Rotten Tomatoes: %80Yönetmen: Paul GreengrassOyuncular: Anders Danielsen Lie, Jonas Strand Gravli, Jon ØigardenFragman:Neden İzlenmeli?Hem dram, hem gerilim hem de gerçek bir hikâye içeren 22 July filmi, Norveç tarihinin en kanlı saldırısı olan 22 Temmuz 2011 saldırılarını mercek altına alıyor. Önce Oslo şehir merkezindeki bombalı araç saldırısı, sonra da İşçi Partisi'nin Utøya adasındaki gençlik kampına yaptığı ve onlarca genci öldürdüğü silahlı saldırı 3 farklı açıdan anlatılıyor.17. Görkemli Hayaller (Imperial Dreams) (2014)Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2014Tür: DramIMDb: 6,8 Rotten Tomatoes: %92Yönetmen: Malik VitthalOyuncular: John Boyega, Rotimi, Glenn PlummerFragman:Neden İzlenmeli?Filmde genç bir babanın hapse girip çıkmasına rağmen şiddet sarmalından kurtulamayışını görüyoruz. Yaşam mücadelesine devam edip çocuğuna bakmak zorunda olan başrol oyuncumuz, aynı zamanda da yazar olmak istemekte. Hayalleri olan bir babanın hayatını çarpıcı bir şekilde izliyoruz.16. 7 años (2016)Vizyon Tarihi: 28 Ekim 2016Tür: DramIMDb: 6,8 Rotten Tomatoes: -Yönetmen: Roger GualOyuncular: Juana Acosta, Alex Brendemühl, Paco LeónFragman:Neden İzlenmeli?İspanya yapımı olan bu filmde, çok başarılı bir şirketin 4 kurucusu İspanya vergi dairesi tarafından vergi kaçırmaktan dolayı araştırılıyor. Bu dört kurucudan birisi suçun cezasını çekecekken diğer üçü ceza almayacaktır. Filmde bu dört arkadaş bir toplantı yaparak kimin ceza alacağını belirliyor.15. Kemiklerine Kadar (To the Bone) (2017)Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2017Tür: DramIMDb: 6,8 Rotten Tomatoes: %70Yönetmen: Marti NoxonOyuncular: Rebekah Kennedy, Lily Collins, Dana L. WilsonFragman:Neden İzlenmeli?Kemiklerine Kadar filminde hayata tutunan bir genç kadının hikâyesini göreceksiniz. Hastalıklarla mücadele eden ve ailesinin ölecek diye beklediği genç kadının hayatının değişimine tanık olup onunla beraber mutluluk gözyaşları dökeceksiniz.14. Ruhların Sonbaharı (Our Souls At Night) (2017)Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017Tür: Romantik, DramIMDb: 6,9 Rotten Tomatoes: %90Yönetmen: Ritesh BatraOyuncular: Robert Redford, Judy Greer, Matthias SchoenaertsFragman:Neden İzlenmeli?İki efsane oyuncuyu tekrar buluşturan filmde, iki dul komşunun yalnızlıklarını hafifletmek için birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirirler ve olanlar da bu noktadan sonra olur. Güzel bir romantik dram filmi olan yapım çekim teknikleriyle de oldukça başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.13. Rüzgarın Diğer Yüzü (The Other Side of the Wind) (2018)Vizyon Tarihi: 31 Ağustos 2018Tür: DramIMDb: 6,9 Rotten Tomatoes: %82Yönetmen: Orson WellesOyuncular: John Huston, Oja Kodar, Peter BogdanovichFragman:Neden İzlenmeli?Yönetmen Orson Welles'in hayattayken bitiremediği ve 45 dakikası için 6 yılını harcadığı bir film. Hukuki süreçleri aştıktan sonra Netflix tarafından devamı yaptırılan film arşiv görüntülerinden oluşuyor ve yönetmen J.J Hannaford'un hikâyesini anlatıyor.12. Meyerowitz Hikâyeleri (Yeni ve Seçilmiş Olan) (The Meyerowitz Stories (New and Selected)) (2017)Vizyon Tarihi: 13 Ekim 2017Tür: Komedi, Kara MizahIMDb: 6,9 Rotten Tomatoes: %93Yönetmen: Noah BaumbachOyuncular: Adam Sandler, Grace Van Patten, Dustin HoffmanFragman:Neden İzlenmeli?Tam bir aile filmi olan Meyerowitz Hikâyeleri, hem eğlenceli hem duygusal özellikleriyle ön plana çıkıyor. Babalarının sanat eserlerini kutlamak için New York'ta toplanan ailenin hikâyesini güzel bir anlatımla izleyeceksiniz.11. Bu Benim Dünyam Değil (I Don't Feel at Home in This World Anymore) (2017)Vizyon Tarihi: 24 Şubat 2017Tür: Polisiye, KomediIMDb: 6,9 Rotten Tomatoes: %89Yönetmen: Macon BlairOyuncular: Melanie Lynskey, Chris Doubek, Marilyn Faith HickeyFragman:Neden İzlenmeli?Yönetmenimiz Macon Blair'ın ilk filmi olma özelliğini taşıyan Bu Benim Dünyam Değil filmi, soyguna uğrayan bir kadının öyküsünü anlatıyor. Soyguncuların peşine düşen kadının içine girdiği durum sizi oldukça şaşırtacak. Film ayrıca 33. Sundance Film Festivalinde jüri özel ödülünü kazananı.10. Kanunsuz Kral (Outlaw King) (2018)Vizyon Tarihi: 6 Eylül 2018Tür: Tarihi, DramIMDb: 7,0 Rotten Tomatoes: %63Yönetmen: David MackenzieOyuncular: Chris Pine, Stephen Dillane, Rebecca RobinFragman:Neden İzlenmeli?Outlaw King, İngiltere kralı I. Edward'ın Orta Çağ İskoçyası'nı işgali sırasında Robert The Bruce'un verdiği mücadelenin ve fedakârlıklarının hikâyesini anlatıyor. Özellikle savaş sahneleriyle dikkat çeken yapım, tarihi filmleri sevenlerin kaçırmaması gereken bir film.9. Bazen (Sometimes) (2016)Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016Tür: DramIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: -Yönetmen: PriyadarshanOyuncular: Prakash Raj, Ashok Selvan, NassarFragman:Neden İzlenmeli?Hint yapımı bir film ile karşı karşıyayız. Yedi kişinin HIV sonuçlarını önceden öğrenmek için klinikte yaptığı işlerden bahseden sonuç yedi kişinin HIV ile olan ilişkisini anlatıyor. Hint filmlerini seviyorsanız sizin için iyi bir seçenek olabilir.8. Metrekare Başına Aşk (Love Per Square Foot) (2018)Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018Tür: Romantik, KomediIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: -Yönetmen: Anand TiwariOyuncular: Vicky Kaushal, Angira Dhar, Alankrita SahaiFragman:Neden İzlenmeli?Yine Hint yapımı bir film ile devam ediyoruz. Ev sahibi olmak isteyen fakat buna bütçeleri yetmeyen çiftimizin eve sahip olduktan sonra ne kadar zıt karakterlere dönüştüğünü görüyoruz. Eğlenceli, sıcak ve romantik bir yapım olan Metrekare Başına Aşk, güzel vakit geçireceğiniz bir film.7. Önce Babamı Öldürdüler (First They Killed My Father) (2017)Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2017Tür: Dram, BiyografiIMDb: 7,2 Rotten Tomatoes: %88Yönetmen: Angelina JolieOyuncular: Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng SocheataFragman:Neden İzlenmeli?Angelina Jolie'nin yönetmen koltuğunda olduğu bu film, Kamboçya'da yaşanan soykırım ve terör olaylarını çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Kitaptan uyarlanan bu film oldukça acıklı bir öyküye sahip. Filmin ismi bile savaşın ne kadar acımasız olduğunu ürpertici bir şekilde gözler önüne seriyor. Filmin Altın Küre En İyi Film Ödülü aldığını da söylemeden geçmeyelim.6. Jadotvilli Kuşatması (The Siege of Jadotville) (2016)Vizyon Tarihi: 19 Eylül 2016Tür: Aksiyon, MaceraIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %60Yönetmen: Richie SmythOyuncular: Richard Lukunku, Danny Sapani, Andrew StockFragman:Neden İzlenmeli?Tarihi bir olayı konu alan film, İrlandalı askerlerin diğer ülkelerin paralı askerlerine karşı duruşunu gösteriyor. Savaş ve aksiyonun doruklara ulaştığı filmde savaş sahnelerinin çok iyi çekildiğini söylemeliyiz. Savaş filmlerini seviyorsanız asla kaçırmamanız gerek bir yapım.5. Özel Hayat (Private Life) (2018)Vizyon Tarihi: 18 Ocak 2018Tür: DramIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %94Yönetmen: Tamara JenkinsOyuncular: Kathryn Hahn, Paul Giamatti, Gabrielle ReidFragman:Neden İzlenmeli?Trajikomik çift hikâyesi, Richard ve Rachel isimli bir çiftin komik ve dokunaklı öyküsünü anlatan filmimizde oyuncuların performansından çekim açılarına kadar her şeyin çok ayrıntılı olduğunu söylemeliyiz. Nispeten durağan ilerleyen ama sıkmayan bir film olan Özel Hayat çaresizlik hissini de çok başarılı bir şekilde izleyiciye geçiriyor.4. Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu (The Fundamentals of Caring) (2016)Vizyon Tarihi: 24 Haziran 2016Tür: Dram, KomediIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %77Yönetmen: Rob BurnettOyuncular: Craig Roberts, Paul Rudd, Selena GomezFragman:Neden İzlenmeli?Jonathan Evison aynı isimli kitabından uyarlanan filmde, Ben Benjamin, oğlunu yıllar önce kaybeden ve sorunlar yaşadığı eşiyle boşanma aşmasında olan emekli bir yazardır. Maddi sıkıntılarla beraber bakıcılığa başlayan Benjamin'in, bakıcılığını üstlendiğini kişiyle yaşadığı ilişki gayet güzel ve sakin şekilde aktarılıyor. Film bizce son zamanların en sade ve hoş filmlerinden biri.3. Okja (2017)Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017Tür: Macera, KomediIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %86Yönetmen: Joon-ho BongOyuncular: Tilda Swinton, Paul Dano, Seo-hyun AhnFragman:Neden İzlenmeli?Güney Kore yapımı film çıktığında oldukça büyük sükse yaratmıştı. Filmde Mija isimli kızın 10 yıl boyunca baktığı ve "Okja" ismini verdiği domuzunu Mirando şirketi, üzerinde deneyler yapmak ve insanlara sergilemek için satın almak ister. Mija ile Mirando şirketinin arasındaki bu mücadeleyi anlatan film, hayvan hakları konusunda çarpıcı gerçekleri yüzümüze vuruyor.2. Sevdiğim Tüm Erkekler (To All the Boys I've Loved Before) (2018)Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018Tür: Romantik, KomediIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %97Yönetmen: Susan JohnsonOyuncular: Lana Condor, Noah Centineo, Janel ParrishFragman:Neden İzlenmeli?Filmimizin başrolünde olan Lara 16 yaşında genç bir kızdır. Hoşlandığı beş kişiye zaten ulaşmayacağını düşünüp beş ayrı mektup yazar. Ancak beklenmedik bir durum olur ve mektuplar sahiplerine ulaşır. Lara'nın bu tatlı macerası çok iyi şekilde işlenmiş ve ortaya eğlenceli ve keyifli bir film ortaya çıkmış. İzleyecek eğlenceli bir film arıyorsanız kesinlikle izlemeniz gerek bir film.1. Ulussuz Canavarlar (Beasts of No Nation) (2015)Vizyon Tarihi: 16 Ekim 2015Tür: Savaş, DramIMDb: 7,8 Rotten Tomatoes: %92Yönetmen: Cary Joji FukunagaOyuncular: Abraham Attah, Emmanuel Affadzi, Ricky AdelayitorFragman:Neden İzlenmeli?Gelelim listenin ilk sırasına! Kitaptan uyarlanan filmleri izlemeyi sevenlerin asla kaçırmayacağı bu filmde, iç savaş yüzünden askere katılmak zorunda kalan 14 yaşındaki Agu'nun dram yüklü hikâyesini izleyeceksiniz. Film ayrıca Netflix'in ilk orijinal filmi olma özelliğini de elinde bulunduruyor.